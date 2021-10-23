Убили призера чемпионата мира Алекса Киньонеса

Эквадорского легкоатлетка Алекса Киньонеса убили в родном городе Гуаякиль. Убийство произошло вечером в пятницу, 22 октября.

Спортсмена застрелили вместе с другом

По словам очевидцев, Киньонес и его друг были застрелены неизвестными. Убийцы приехали в портовый город на автомобиле. Они якобы были в форме, похожей на полицейскую.

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Полиция проводит расследование инцидента. На момент убийства Киньонесу было всего 32 года.

Футбольный клуб Барселона выразил соболезнования в связи с гибелью спортсмена. Кинйонес был атлетом спортивного общества каталонского клуба.



Скриншот с твитера Барселоны

Что известно про Киньонеса

В 2019 году эквадорскому спортсмену удалось получить бронзовую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике.

Киньонес завоевал медаль чемпионата мира в Дохе в беге на 200 метров. В 2019 году эквадорец взял "золото" на Панамериканских играх.

Спортсмен из Эквадора пропустил Олимпийские игры-2020 в Токио. Киньонес получил дисквалификацию за пропуск планового допинг-контроля.

Киньйонес безуспешно пытался обжаловать решение об отстранении.