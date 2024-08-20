Пробито новое дно: Ломаченко угрожает "последствиями" из-за запрета УПЦ МП
Источник:инстаграм Василия Ломаченко
Известный украинский боксер продолжает действовать в интересах врага Украины и сеять российскую пропаганду. Ломаченко снова раскритиковал Верховную Раду за попытки запретить УПЦ МП.
Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает порочить свою репутацию. Чемпион мира по версии IBF и IBO попал в очередную скандальную ситуацию из-за религиозной темы.
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Новое "дно" от Ломы
Василий известен своей приверженностью УПЦ МП, которая известна своими пророссийскими взглядами. Поэтому организацию собираются запретить в Верховной Раде Украины. Соответствующий законопроект сейчас согласовывают народные депутаты.
Эта перспектива крайне расстраивает Ломаченко, который использует собственные соцсети для религиозной пропаганды и защиты пророссийской организации. Василий разместил очередное позорное сообщение об УПЦ МП с изображением украинского парламента.
Те, кто участвует в запрете УПЦ, совсем не понимают последствий того, что потом будет происходить... Мир всем,
– написал боксер.
Пост Василия Ломаченко об УПЦ МП в сториз / инстаграм боксера
Конечно, Ломаченко при этом уронил приставку "МП" (московский патриархат), которая указывает на принадлежность организации к России. При этом Василий поделился видео одного из блогеров, который процитировал Евангелие от Матфея.
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Ранее боксер не раз отличался антиукраинской позицией. Ломаченко сравнивал руководство нашего государства с нацистской Германией, игнорировал вину России в войне и заблокировал свою страницу в инстаграм для пользователей из Украины.