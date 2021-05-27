Вашингтон с Ленем проиграл Филадельфии второй матч плей-офф НБА: видео

В рамках первого раунда плей-офф НБА состоялись три матча. Украинец Алексей Лень сыграл вторую игру в плей-офф. Баскетболист вышел в старте Вашингтона в матче с Филадельфией.

Филадельфия – Вашингтон 120:95 (35:24, 36:33, 23:23, 26:15)

Счет в серии – 2:0

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За 12 минут на паркете Лень набрал 6 очков (3-5 с игры), сделал 5 подборов и 1 перехват. "Уизардс" уступили со счетом 95:120.

В плей-офф Лень в среднем за игру набирает по 9,0 очка и 4,0 подбора.

Третий матч серии между Вашингтоном и Филадельфией пройдет 30 мая в столице США.

Филадельфия – Вашингтон видеообзор