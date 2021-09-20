Реал вырвал победу у Валенсии и возглавил Ла Лигу: видео

Валенсия 19 сентября сыграла с Реалом в 5-м туре Ла Лиги. Мадридский клуб вырвал победу на выезде.

Валенсия – Реал 1:2

Голы: Пералес, 66 – Жуниор, 86, Бензема, 88

Команды очень бледно начали этот матч. Первый опасный момент был в середине первого тайма. Каземиро в одно касание пробил из-за пределов штрафной. Удар был несильный, поэтому голкипер легко забрал мяч в руки.

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Значительно острее ответили хозяева. Паулиста головой расстреливал владения Реала после подачи со штрафного – Куртуа прекрасно сыграл на линии.

В конце первого тайма "летучие мыши" могли забить гол в раздевалку. Мяч после удара со штрафного пролетел рядом с владениями "Королевского клуба".

На перерыв команды ушли при "сухого" счета 0:0.

Результативный тайм

А вот вторая части игры была более щедрой на голы. Фанаты увидели аж три результативные выстрела. Хозяева первыми размочили нули на табло. Игрок Реала Лукас хотел выбить мяч из собственной штрафной, но сбросил его точно в ноги соперника Пералеса. Тот мощным ударом открыл счет во встрече – 1:0.

Валенсия могла взять три очка в этой игре. Если бы не провальная концовка матча. На 86-й минуте Бензема сбросил на Жуниора, который ударом в дальний угол сравнял цифры на табло – 1:1.

А уже через две минуты сам Бензема стал автором гола. Карим сыграл на опережение после подачи с фланга и ударом головой прошил сетку ворот соперника – 1:2.

Реал выгрыз победу в Валенсии на их поле. "Сливочные" одержали важные 3 очка. После пятого тура мадридцы возглавили Ла Лигу – 13 очков. "Летучие мыши" после поражения с 10 очками замыкает тройку лидеров.

Валенсия – Реал видеообзор