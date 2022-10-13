Прессконференция тренера Днепра-1 упразднена: СМИ удивительно проигнорировали Кучера перед ЛК

В четверг, 13 октября, Днепр-1 сыграет на выезде против Вадуца в 4 туре группового раунда Лиги конференций-2022/2023. Перед поединком должна была пройти традиционная пресс-конференция главного тренера днепрян Александра Кучера.

Однако Александр Кучер так и не пообщался с прессой и не ответил на вопросы. А все потому, что вопросов и не было, как и самих журналистов.

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Неожиданный поступок журналистов

Ни один из представителей СМИ не заинтересовался предматчевой пресс-конференцией главного тренера Днепра-1, поэтому из-за их отсутствия традиционное общение было упразднено.

Поэтому, чтобы не оставаться без комментария Кучера, пообщалась с ним пресс-служба самого украинского клуба.

Наставник отметил соперника, у которого хорошая и агрессивная команда, делающая ставку на стандарты и контратаки. Тренер Днепра-1 признался, что его подопечным сложно готовиться к матчам на фоне плохих новостей из Украины. Но футболисты сделают все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков победой.

Это очень непросто, ведь все следят, понимают и беспокоятся о родных. Ребята очень волнуются, но вместе с тем будут делать все возможное, чтобы в это тяжелое время принести положительные эмоции. Уверен, они будут играть с двойной энергией, чтобы порадовать наших граждан,

– ответил Кучер.

Матч Лиги конференций Вадуц – Днепр-1 состоится 13 октября в 22:00.

Предыдущая игра этих команд закончилась результативной мировой 2:2.