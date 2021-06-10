Вацко, Денисов, и Янович вместе с FAVBET выбрали победителя Евро-2020

Плакаты с сеткой крупных турниров уходят в прошлое и остаются ламповыми воспоминаниями из детства и юности болельщиков. FAVBET вдохновился ими и решил воплотить в промо-мероприятии "Навангуй результаты Евро". К нему присоединились и бренд-амбассадоры компании.

Спортивный комментатор и ведущий YouTube-канала Вацко Live Виктор Вацко наванговал в полуфиналах матчи Италия – Франция и Португалия – Нидерланды. По его мнению, в финал пройдут Франция и Португалия и именно французы получат титул чемпиона Европы. Украина, по мнению Вацка, выйдет из группы со второго места, а в 1/8 финала уступит итальянцам.

Достойно внимания Вратарь забьет гол, а чемпионом Евро-2020 станет новая сборная: неожиданные прогнозы

А вот директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов верит, что наша сборная пробьется в полуфинал и только там уступит сборной Германии. В другом полуфинале Италия победит Францию, получив титул в финальном матче с Германией.

Самый неочевидный прогноз дал актер и ведущий Женя Янович. Он считает, что в полуфинальных матчах встретятся Франция – Италия и Польша – Турция. В финале Италия обыграет Польшу. Женя также ставит на выход Украины из группы и вылет на стадии 1/8 финала.

Спрогнозировать победителя Евро на сайте FAVBET может каждый. А еще шанс выиграть до 25 000 гривен. Сумма выигрыша зависит от количества верно предсказанных результатов.

За верно угаданные места команд в группах и проход 1/8 финала участники получат по 500 гривен. За верно угаданных победителей четвертьфиналов и полуфиналов по 1000 гривен, а за угаданного победителя финала — 1500 гривен. Каждый неверно угаданный результат, будет уменьшать сумму выигрыша на 1500 гривен.

Будь внутри евро с FAVBET.