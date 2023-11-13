"Он уже тогда забивал много голов": в Жироне рассказали детали перехода Довбика

Спортивный директор Жироны Кике Карсель раскрыл детали перехода украинского нападающего Артема Довбика. Он отметил, что на это повлияло полномасштабное вторжение России в Украину.

По словам спортивного директора, команда следила за украинским игроком длительное время.

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На решение соглашения повлияло полномасштабное вторжение

"Мы знали о Довбике много лет, когда он еще играл за Днепр-1 в менее конкурентоспособной и менее прослеживаемой лиге. За такими игроками сложнее наблюдать. Он уже тогда забивал много голов", – отметил Карсель.

Однако на решение соглашения повлияло полномасштабное вторжение РФ в Украину. Спортдиректор подчеркнул, что Довбик имеет важное значение для команды.

Ситуация, которую, к сожалению, переживает Украина, способствовала соглашению с ним, поскольку она позволила нам приобрести игрока, имеющего для нас большое значение,

– добавил Карсель.

Довбик в Жироне: главное