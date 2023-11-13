"Он уже тогда забивал много голов": в Жироне рассказали детали перехода Довбика
Источник:TUTTOmercatoWEB
Спортивный директор Жироны Кике Карсель раскрыл детали перехода украинского нападающего Артема Довбика. Он отметил, что на это повлияло полномасштабное вторжение России в Украину.
По словам спортивного директора, команда следила за украинским игроком длительное время.
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На решение соглашения повлияло полномасштабное вторжение
"Мы знали о Довбике много лет, когда он еще играл за Днепр-1 в менее конкурентоспособной и менее прослеживаемой лиге. За такими игроками сложнее наблюдать. Он уже тогда забивал много голов", – отметил Карсель.
Однако на решение соглашения повлияло полномасштабное вторжение РФ в Украину. Спортдиректор подчеркнул, что Довбик имеет важное значение для команды.
Ситуация, которую, к сожалению, переживает Украина, способствовала соглашению с ним, поскольку она позволила нам приобрести игрока, имеющего для нас большое значение,
– добавил Карсель.
Довбик в Жироне: главное
- Украинский игрок перешел в Жирону этим летом, подписал контракт с клубом до 2028 года. В этом сезоне Довбик сыграл 14 матчей за "бело-красных", в которых забил семь голов и отдал шесть ассистов.
- В составе Жироны выступает еще один украинский легионер – Виктор Цыганков.
- После 13 матчей в чемпионате Испании команда набрала 34 очка. С этим результатом команда занимает первое место в Ла Лиге. В следующем матче команда Довбика и Цыганкова сыграет дома с Атлетиком 27 ноября.