Геометрия вышла из чата: в Венесуэле произошел дикий конфуз с использованием VAR – смешное видео

В ночь на 23 июля состоялся матч второго тура чемпионата Венесуэлы по футболу, в котором Пуэрто Кабельо на своем поле принимал Португезу. В нем произошло забавное событие, которое уже стало вирусным в сети.

Поединок закончился с "сухим" счетом 0:0. Однако это не помешало ему стать, едва ли не самым обсуждаемым в мире за сутки, пишет 24 Канал.

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Хорошо, что Евклид этого не видел

Все из-за момента, который произошел на 87-й минуте встречи. Хозяева забили гол в ворота соперника после прострела слева на ближнюю стойку, который реализовал 20-летний форвард Марлон Родригес.

Боковой судья поднял флажок и зафиксировал офсайд. Чтобы убедиться в правильности этого решения главный арбитр просматривал повтор с помощью VAR.

Во время этого просмотра произошло настоящее безумие. В телевизионной трансляции показали нарисованную линию, которая была абсолютно неровной и вызвала истерику у пользователей сети. Единственное, что радует, офсайд, кажется, все же действительно там был.

Смотрите видео с "гениальным" использованием VAR

Отметим, что благодаря ничьей обе команды набрали свои первые очки в чемпионате.