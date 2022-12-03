В тихом омуте черти водятся: Нидерланды не атакуя удваивают свое преимущество
3 декабря 2022, 17:53Читати новину українською
Дейли Блинд под занавес первого тайма, на 45+1 минуте забивает гол. Нидерланды уходят на перерыв, лидируя 2:0
Арбитр матча до первого тайма компенсировал только 1 минуту, что не присуще ЧМ-2022. Но этого хватило сборной Нидерланлов, чтобы отличиться. После передачи с фланга в штрафную США, Дейли Блинд точным ударом удвоил преимущество своей команды - 2:0, пишет 24 канал.
Гол Нидерландов: