В тихом омуте черти водятся: Нидерланды не атакуя удваивают свое преимущество

Дейли Блинд под занавес первого тайма, на 45+1 минуте забивает гол. Нидерланды уходят на перерыв, лидируя 2:0

Арбитр матча до первого тайма компенсировал только 1 минуту, что не присуще ЧМ-2022. Но этого хватило сборной Нидерланлов, чтобы отличиться. После передачи с фланга в штрафную США, Дейли Блинд точным ударом удвоил преимущество своей команды - 2:0, пишет 24 канал.

Гол Нидерландов: