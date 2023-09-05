"Надеялся, что Луческу уже покинул Динамо": защитник Азовстали – о мечтах в российском плену

Фанат киевского клуба разочарован, что Мирча Михайлович до сих пор возглавляет "бело-синих". Он считает, что румын должен уйти, а братья Суркисы – продать Динамо.

Представитель фанатской группировки "Солянка" Владимир Несмачный с первых дней войны защищает Украину от оккупантов. Болельщик Динамо участвовал в обороне "Азовстали" и Мариуполя.

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В конце концов, Владимир попал в плен к россиянам, где провел чуть больше года. После увольнения парень признался, что во время неволи думал о Динамо и мечтал о смене тренера.

Находясь в плену, я очень надеялся, что Луческу уже покинул клуб. Я помню, при коронавирусе у него были какие-то проблемы со здоровьем. Я ему не желаю зла, чтобы он умер или еще что-нибудь. Но я желаю, чтобы он поскорее покинул клуб. После четвертого места думал, когда уже съедет Луческу. Сколько можно позорить наш клуб? Да и в общем, может Суркисы все-таки задумаются о продаже клуба?

– рассказал Невкусный.

Напомним, что Мирча Луческу возглавил Динамо в 2020 году, что было воспринято с негодованием среди фанатов киевлян. Румыну не простили долгой работы в Шахтере и неприятных высказываний в адрес "бело-синих".

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В течение трех сезонов румын успел стать чемпионом Украины, а также завоевать Кубок и Суперкубок и дважды сыграть в группе Лиги чемпионов. Но прошлая кампания вышла провальной для Динамо, киевляне заняли только четвертое место в УПЛ.

Этот сезон начался для киевлян тоже неудачно. Команда уже успела проиграть Черноморцу в чемпионате, а в еврокубках впервые за 17 лет не пробилась в групповую стадию турнира.