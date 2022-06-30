Усик рассказал, вернется ли в Украину после реванша с Джошуа

Уже 20 августа Александр Усик во второй раз появится на ринге против Энтони Джошуа. Британец попытается взять реванш у чемпиона мира.

Не покидает страну в войне

Александр Усик выехал за границу ради подготовки к реваншу против Энтони Джошуа. Украинский боксер объяснил свое решение тем, что больше пользы стране принесет на ринге, чем за его пределами. Чемпион мира не собирается засиживаться в чужой стране после боя.

Интересно узнать Он меня боится, – Усик нашел отмазку в словах Фьюри о сумасшедших 500 миллионов

Усик рассказал, когда вернется в Украину после битвы в Саудовской Аравии. Александр пообещал, что через два дня после поединка будет уже на Родине.

Как только я закончу бой и разберусь со всеми другими делами, я немедленно поеду в Украину. Если у меня будет бой 20-го, то 22-го я буду в Украине,

– сказал Усик.

Напомним, что Усик чуть ли не с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды территориальной обороны Киевской области, серьезно пострадавшей от "русского мира". Промоутер боксера Александр Красюк признался, что украинские военные просили Усика вернуться на ринг, чтобы напомнить миру о войне против России.

Накануне реванша Усик и Джошуа провели дуэли взглядов и две пресс-конференции, которые прошли в Саудовской Аравии и Великобритании, а точнее в Лондоне. Уже даже выпущен промо-бой.

Реванш Усик – Джошуа: какие прогнозы дает Favbet