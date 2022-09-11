Александр Усик "изменил" боксу ради благотворительной цели: видео с события

Александр Усик вернулся в Украину после победы в реванше над Энтони Джошуа. Украинский боксер на несколько часов сменил вид спорта.

Показал баскетбольные навыки

Захватчики продолжают уничтожать спортивную инфраструктуру Украины. Во вражеский обстрел попал спортивный зал "Авангард". Усилиями волонтеров и всех неравнодушных удалось убрать зал перед началом сезона. Хотя скрыть все последствия просто пока невозможно, пишет 24 канал.

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Поэтому было принято провести благотворительный матч с участием звезд не только спорта. Собранные средства пойдут на реконструкцию спортивного комплекса.

Кроме Александра Усика, на баскетбольную площадку вышли министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук, телеведущий Андрей Бедняков, стендап-комик Марк Куцевалов и известные в прошлом баскетболисты – Игорь Харченко.

Звездный состав участников благотворительного матча / Фото с инстаграммы боксера

Усик показал свои баскетбольные навыки. Его футбольные качества мы уже видели в футболке перволигового житомирского Полесья.

Как видим на видео, Александр хорошо смог бы составить конкуренцию профессиональным баскетболистам.

Усик принял участие в благотворительном матче: смотрите видео

Напомним, что Усик, как и обещал, вернулся в Украину после реванша из Энтони Джошуа. Украинский боксер сумел защитить чемпионские титулы, выиграв по раздельному решению судей.

Александр побывал в Житомире, где посетил матч не чужого для него футбольного клуба Полесья. 11 сентября житомирская команда принимала Яруд (Мариуполь).