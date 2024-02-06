Общаются ли Усик с Ломаченко: известный боксер высказался об отношениях звездных украинцев

Иван Редкач считает. что Усик и Ломаченко продолжают общаться несмотря на разную политическую позицию. Олимпийские чемпионы-2012 являются кумовьями.

Александр Усик и Василий Ломаченко являются одними из самых популярных боксеров в истории Украины. Первый был абсолютным чемпионом в тяжелом весе, тогда как второй был близок к этому в легком.

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С началом полномасштабной войны в Украине новости о дружбе боксеров исчезли, а сами они не высказываются друг о друге. В то время, пока Усик занял откровенно проукраинскую позицию, Ломаченко попадает в различные скандалы.

Другой известный украинский боксер Иван Редкач высказал свое мнение относительно отношений между Александром и Василием. Он считает, что ребята продолжают общаться, поскольку являются кумовьями друг другу.

Мне много писали и пишут, общаются ли Усик с Ломой братиком, или братство закончилось. Скажу честно, я не знаю. Мне все равно, что там у них происходит. Какая-то "Санта Барбара", может и ревность в какой-то степени? Что, Усик стал лучше Васи? Может, спортивная или политическая составляющая? Я считаю, что они общаются. Может, где-то за дверью или по телефону. Они же родня. Грех не общаться, хотя мы все не без греха, что тут скрывать,

– заявил Редкач.

Общество возмущено позицией Василия, который отстаивает пророссийскую организацию УПЦ МП. Ломаченко пропагандирует идеи "русского мира" и не считает Россию страной-агрессором.

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Кроме того, боксер закрыл свою страницу в инстаграм для украинских пользователей. На ней он продвигает пророссийскую идеологию через религию. Напомним, что Усик и Ломаченко выигрывали золото на Олимпиаде-2012, а Василию это достижение покорилось и на Играх 2008 года.

На профессиональном уровне Ломаченко выиграл 17 из 20-ти боев. Свой ближайший поединок Василий проведет 12 мая в Австралии, где будет соревноваться с Джорджем Камбососом на пояс IBF.