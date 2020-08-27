Бывший абсолютный чемпион тяжелой весовой категории Александр Усик (17-0, 13 КО) стал почетным гостем на Международной матчевой встрече между сборными боксеров Украины, Армении и Болгарии в возрастной категории до 18 лет.

Также боксер встретился и пообщался с мэром города, в котором проходило мероприятие – Харькова, Геннадием Кернесом. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале, пишет Xsport.

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"Саша приехал в Харьков еще 23 августа, на международный турнир по боксу. Тогда же открыли и городскую федерацию бокса. Усик говорит, что любит приезжать в Харьков не только потому, что знает мое личное желание и стремление развивать и популяризировать спорт среди харьковчан, но и потому, что искренне считает Харьков лучшим городом страны", – говорится в сообщении.

Александр Усик встретился с Геннадием Кернесом / Фото: Telegram

Следующий бой Александра Усика