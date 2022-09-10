Усик посетил футбольный матч Мариуполя и вдохновил его соперника на победу: видео

Украинский чемпион не поленился приехать в Житомир, чтобы своими глазами увидеть игру Первой Лиги между Полесием и Мариуполем. За команду-хозяев Александр выступал в этом году.

В августе украинец Александр Усик добился громкой победы над Энтони Джошуа. Боксер второй раз подряд одолел AJ и оставил при себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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После боя Александр вернулся в Украину и уже признался, что не намерен боксировать в 2022 году. Решил Усик посетить и футбольный матч на Родине, пишет 24 канал.

Усик приехал в Житомир на игру Первой Лиги между Полесьем и Мариуполем. Боксер выполнил первый удар по мячу и продолжил смотреть игру на трибунах.

Как Усик появился на матче Полесье – Мариуполь:

Визит боксера вдохновил команду-хозяев, которая в итоге обыграла приазовцев со счетом 4:2. Пока житомирцы уходят без потерь в своей группе А, выиграв все три первых матча.

Напомним, что зимой Усик тренировался в составе Полесье на сборах в Турции. Боксер даже принял участие в матче против Вереса на товарищеском турнире Winter Cup, отыграв 15 минут.

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К слову, Александр близок к поединку с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Боксеры пока только обмениваются словесными выпадами, не приблизившись к конкретным условиям боя. Усик владеет поясами WBO, WBA и IBF, тогда как у "Цыганского короля" звание чемпиона по версии WBC.