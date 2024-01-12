Промоутер Джошуа рассказал о ком будет болеть в поединке Усик – Фьюри

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, поделился мнениями по поводу поединка Усик – Фьюри. Он рассказал о ком будет болеть.

Эдди Хирн не на стороне украинского боксера. Он хочет, чтобы абсолютным чемпионом стал Тайсон Фьюри.

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Промоутер Джошуа не на стороне украинца

В частности, он объяснил, что хочет победы Фьюри, чтобы потом Энтони вышел с ним на ринг.

"Представьте, если Джошуа нокаутирует Нганну, а Фьюри одержит победу в бою с Усиком. После этого поединок Эй Джея с Тайсоном будет прямо на блюдце – это самый большой бой в истории бокса.

Поэтому я хочу, чтобы Фьюри одержал победу. На самом деле я люблю Усика и очень его уважаю, но ради Энтони я хочу, чтобы Тайсон победил в этом поединке. Я хочу, чтобы Фьюри стал абсолютным чемпионом", – сказал Хирн.

Что известно о бое Усик – Фьюри