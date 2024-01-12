Промоутер Джошуа рассказал о ком будет болеть в поединке Усик – Фьюри
Источник:Boxing News
Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, поделился мнениями по поводу поединка Усик – Фьюри. Он рассказал о ком будет болеть.
Эдди Хирн не на стороне украинского боксера. Он хочет, чтобы абсолютным чемпионом стал Тайсон Фьюри.
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Промоутер Джошуа не на стороне украинца
В частности, он объяснил, что хочет победы Фьюри, чтобы потом Энтони вышел с ним на ринг.
"Представьте, если Джошуа нокаутирует Нганну, а Фьюри одержит победу в бою с Усиком. После этого поединок Эй Джея с Тайсоном будет прямо на блюдце – это самый большой бой в истории бокса.
Поэтому я хочу, чтобы Фьюри одержал победу. На самом деле я люблю Усика и очень его уважаю, но ради Энтони я хочу, чтобы Тайсон победил в этом поединке. Я хочу, чтобы Фьюри стал абсолютным чемпионом", – сказал Хирн.
Что известно о бое Усик – Фьюри
- Поединок между Усиком и Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте состоится 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
- Бой должен был состояться 23 декабря, однако его перенесли, потому что Тайсон потребовал больше времени для подготовки после поединка с Фрэнсисом Нганну, который состоялся в конце октября.
- Андеркарт боя Усик – Фьюри будет включать в себя два поединка. Первый бой – между чемпионом мира IBF во втором полулегком весе Джо Кординой из Уэльса и чемпионом по версии IBO Энтони Какаче из Северной Ирландии. Второй бой – между россиянином Сергеем Ковалевым и непобедимым шведом Робином Сафаром.