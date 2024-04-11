Организаторы боя Усик – Фьюри выпустили официальный саундтрек к поединку: эффектное видео

Компания Queensberry Promotions опубликовала крутой ролик к встрече между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он выполнен в стиле аниме.

Уже в середине мая в Саудовской Аравии состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Украинец Александр Усик будет противостоять британцу Тайсону Фьюри.

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Эффектный саундтрек к бою

Организаторы боя компания Queensberry Promotions вкладывают немалые средства в рекламу поединка. Они выпустили уже несколько промо-роликов.

Теперь же организаторы сделали официальный саундтрек к встрече между Усиком и Фьюри. Он представлен в виде видеоролика в стиле аниме и назван "Ring Of Fire".

Видео саундтрека к бою Усик – Фьюри:

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Напомним, что встреча состоится 18 мая в Эр-Рияде. Бой должен был состояться еще в феврале, но Тайсон получил рассечение на тренировке, из-за чего встречу перенесли.

Сейчас Усик и Фьюри не проиграли до сих пор ни одного поединка на профессиональном уровне. Александр выиграл каждый из 21-го своего боя, тогда как на счету британца – 34 победа и одна ничья в 35-ти встречах.