Попался на крючок: Фьюри придется выплатить миллионы в случае повторного срыва боя с Усиком

Британец Тайсон Фьюри не сможет безнаказанно снова перенести поединок против Александра Усика. Новой датой боя стало 18 мая 2024 года.

В середине февраля должен был состояться бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В нем должно было быть разыграно звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Однако поединок был сорван по вине Фьюри. Британец во время спарринга получил рассечение над глазом, поэтому не смог подготовиться к заранее назначенной дате.

Теперь же организаторы объявили, бой бой Усик – Фьюри пройдет 18 мая. Однако на этот раз у Тайсона будет труднее откосить от поединка. Если британец не сможет выйти на поединок, то предстоит оплатить штраф в размере 10 миллионов евро.

Отметим, что Фьюри до сих пор остается непобежденным на профессиональном уровне. В 35-ти боях Тайсон триумфовал 34 раза (24 – нокаутом), а также расписал ничью с Деонтеем Уайлдером.

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Что касается Усика, то у украинца стопроцентный показатель побед – 21 в 21-м бою. Из них 14 Александр завершал досрочно. Последний свой поединок боксер провел в августе 2023 года, нокаутировав в девятом раунде Даниэля Дюбуа.