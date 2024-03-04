Тайсон снова надувает щеки: Фьюри рассказал, в каком раунде он собирается нокаутировать Усика

Александр Усик станет на пути Тайсона Фьюри к званию абсолютного чемпиона мира. Британец считает, что ему хватит чуть больше половины боя для победы над украинцем.

Уже в середине мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Боксеры будут соревноваться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Оптимистичный прогноз Фьюри

Встреча должна была состояться еще 17 февраля, но была отменена из-за травмы "Цыганского короля". Фьюри получил рассечение над глазом во время тренировки, что сделало невозможным поединок.

Тем временем, Тайсон уже вернулся к тренировкам и начал новые попытки давить на Усика через свои ораторские способности. Фьюри высказал свое мнение относительно того, в каком раунде ему удастся справиться с украинцем.

Стили делают бои. Усик провел всего два или три боя в супертяжелом весе и, честно говоря, он меня не очень впечатлил. Он делает то, что должен делать. У него есть свои победы. Ему заплатили, он выполнил свою работу и идет домой. Достаточно ли этого, чтобы победить "Цыганского короля"? Я так не думаю, но удачи ему. Если он это сделает, я пожму ему руку. Если нет, я перейду к другому сопернику. Думаю, что одолею его за семь раундов,

– высказался Фьюри.

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Карьера Усика и Фьюри

Напомним, что Усик имеет стопроцентный процент побед на профессиональном уровне – 21-я в 21-м бою. Из них 14 украинцев завершал нокаутом. Свой последний бой Александр выиграл в августе 2023 года, отправив Даниэля Дюбуа в нокаут в девятом раунде

В свою очередь Фьюри также до сих пор является непобежденным. Тайсон был сильнее в 34-ти боях из 35-ти на профессиональном уровне (24 победы нокаутом) и расписал ничью с Деонтеем Уайлдером.