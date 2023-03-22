"У нас есть, возможно, два дня, чтобы это сделать": бой за абсолют Усик – Фьюри может быть спасен

Боксерское сообщество всколыхнула шокирующая новость – боя за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри не будет. Впоследствии появились более оптимистичные новости, вселяющие надежду на возможность проведения поединка Усик – Фьюри.

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, рассказал, как можно спасти поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Вроде бы он уже убедил британца принять условие возможного реванша.

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Уоррен: У нас есть, возможно, два дня, чтобы это сделать

Промоутер заявил, что у них есть два дня на то, чтобы снова попытаться ударить по рукам по бою Усик – Фьюри.

"Потом мы занялись тем, как будут делиться деньги в нем. Матч-реванш превратился в второстепенное шоу. Почему это нельзя преодолеть, если Усик хочет боя? Знаете, почему они хотят пункт о реванше? Потому что это 2 выплаты. Они не собираются получать зарплату негде, кроме Тайсона. Мы готовы заключить такое же соглашение о матче-реванше, как они сделали с Энтони Джошуа", – рассказал Уоррен.

Мы с Алексом вернемся к бою и попытаемся заключить сделку. У нас есть, возможно, два дня, чтобы это сделать,

– уточнил промоутер.

Напомним, что якобы украинец уже закончил тренировочный лагерь, где начал подготовку к бою против "Цыганского короля".

Сначала ожидалось, что поединок за абсолют должен был состояться 29 апреля 2023 года. Много разговоров было вокруг возможного поединка, а интерес к нему словесными перепалками подогревали сами боксеры. Однако их личная встреча была только через прессу или в социальных сетях.

Отметим, что ранее промоутер украинца Александр Красюк на своей странице в инстаграмме подтвердил информацию о сорвании боя.