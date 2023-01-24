Усик поставил на место Фьюри: украинец готов сразиться за абсолют бесплатно

Украинский боксер высмеял требования "Цыганского короля" по завышенным призовым. Он заявил, что величие в боксе измеряется не деньгами.

В августе прошлого года Усик защитил свои чемпионские пояса в реванше против Энтони Джошуа. Александр во второй раз победил AJ и остался чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе.

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После этого украинец показал готовность сражаться за звание абсолютного чемпиона мира. Оппонентом станет Тайсон Фьюри, являющийся чемпионом по версии WBC.

"Цыганский король" постоянно провоцирует украинца разными вызовами, при этом сам требует много призовых за бой. Такое поведение англичанина высмеял сам Усик.

Ты говоришь о величии в боксе. В то же время ты просишь дать тебе много денег. Величие в боксе не определяется деньгами. Она приходит с победоносного пути. Ты говоришь, что избегаю тебя, но на самом деле я никогда не избегал и сам шел к тебе. Так что я готов боксировать с тобой даже без призовых,

– заявил Александр.

К слову, после победы над Чисорой Фьюри вызвал Усика на ринг. Тайсон высказал несколько неприятных слов по адресу украинца, после чего призвал его принять бой.

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Когда сойдутся Усик и Фьюри