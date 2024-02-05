Адская битва за абсолют: Усик опубликовал новый огненный постер к бою с Фьюри - фото

Из-за травмы Тайсона Фьюри поединок за звание абсолютного чемпиона мира пришлось сместить на май. Однако Александра Усик не расстраивается и продолжает подготовку.

На 17 февраля был назначен топовый бой в Саудовской Аравии между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. По его итогам мировой бокс получил бы нового абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Однако поединок был сорван из-за травмы Фьюри. Британец во время спарринга получил рассечение над глазом, поэтому бой пришлось перенести. Организаторы объявили, что поединок Усик – Фьюри пройдет 18 мая.

Украинец на своей странице в инстаграм опубликовал новый пост о бое, подписав его философским: "Май так май. Я на пути". Кроме того, Александр прикрепил адский постер к поединку уже с обновленной датой.



Постер к бою Усик – Фьюри / instagram.com/usykaa

Отметим, что Фьюри остается непобежденным. Британец победил в 34-ти боях из 35-ти на профессиональном уровне (24 – нокаутом) и расписал ничью с Деонтеем Уайлдером.

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Что касается украинца, то у него идеальный показатель – 21 победа в 21-м бою. Из них 14 Александр завершал нокаутом. свой Свой последний поединок Усик провел в августе 2023 года, отправив Даниэля Дюбуа в нокаут в девятом раунде.