Бой Усик – Фьюри перенесен: промоутеры "Цыганского короля" подтвердили неприятную травму

Поклонники бокса уже обвели 17 февраля красным в календаре. В этот день Александр Усик должен был провести бой за абсолют против Тайсона Фьюри, но появилась шокирующая информация.

Журналист издания talkSPORT Майкл Бенсон сообщил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте перенесут. Все из-за травмы Тайсона Фьюри.

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Фьюри получил травму

Сообщается, что 2 февраля "Цыганский король" травмировался во время одного из своих спаррингов в тренировочном лагере. Британец получил рассечение над глазом, требующее наложения швов.

Поэтому обладатель пояса WBC просто не успеет подготовиться к встрече с Александром Усиком, которая должна была состояться 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

Интересно, что это уже не первый раз бой между Усиком и Фьюри откладывается, и снова из-за британца, который смел только на словах.

Шокирующую информацию в своих соцсетях также сообщил журналист ESPN Майкл Коппинджер.

В промоутерской компании британца Queensberry подтвердили травму Фьюри и показали последствия спарринга на голове Тайсона. Похоже, спарринг-партнер "Цыганского короля" сражался в железных рукавицах.

Также представители британского боксера подтвердили факт перенесения боя против Усика. Пока неизвестно, сколько времени уйдет на восстановление Тайсона.

Эта новость, безусловно, огромное разочарование после работы, выполненной многими людьми, чтобы наконец донести это историческое событие до мира. После того, как врачи оценят состояние глаза Тайсона, у нас будет лучшее представление о том, сколько времени ему понадобится на восстановление. Как только это станет известно, мы будем усердно работать со всеми заинтересованными сторонами и Королевством Саудовской Аравии, чтобы перенести этот бой как можно скорее, и, конечно, будем держать всех в курсе событий,

– говорится в заявлении "Queenberry".



Травма Фьюри / Фото промоутерской компании