"Может устроить грязный бой": экс-чемпион мира назвал своего фаворита в битве Усик – Фьюри

Все меньше времени остается до самого масштабного боя в истории хевивейта. Уже 17 февраля в ринг выйдут непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Они будут соперничать за статус первого в эпоху четырех поясов абсолюта в "королевской" весовой категории. Последним абсолютным чемпионом мира был Леннокс Льюис еще четверть века назад, но он владел тремя титулами.

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Габариты сделают разницу

Все боксерское сообщество с нетерпением ожидает этого сражения и делает свои прогнозы относительно событий в ринге. В стороне не остался и бывший чемпион мира Серхио Мора.

По его мнению, на первое место в поединке выйдут габариты, поэтому именно британский тяжеловес будет фаворитом:

Я предпочитаю Тайсона Фьюри. Разница в габаритах будет слишком большой. Будь Фьюри неподвижной мишенью, я бы предпочел Усика. Но тот факт, что Тайсон Фьюри очень хорошо работает корпусом, ногами, он передвигается, финтит, зажимает… У него есть все преимущества бигмена. Габариты имеют значение. Если ты велик, то габариты будут твоим козырем.

Бывший американский боксер также отметил крепкий подбородок Тайсона Фьюри и его способность держать удар, приведя в пример его трилогию с одним из самых мощных панчеров в истории бокса Деонтеем Уайлдером. Из-за того, что у Александра Усика нет такой силы в ударах, он считает, что британец сможет продолжить свою беспроигрышную серию на профессиональном ринге.

Думаю, Фьюри сможет очень хорошо адаптироваться к стилю, в котором будет проходить поединок с Усиком. Фьюри – хитрый боец, он может устроить грязный бой. Мы не видели, чтобы Усик был настоящей атакующей машиной в тяжелом весе. Он все еще осторожен со своими соперниками,

– сказал Мора.

Отметим, что подобного мнения придерживается и тяжеловес Джо Джойс. 38-летний британец с уважением откликнулся накануне об Александре Усике, но считает, что в своей лучшей форме у Тайсона Фьюри будет преимущество.

Кто такой Серхио Мора