"Переиграет и перебьет": украинец, побеждавший Фьюри в юности, дал прогноз на бой за абсолют

Уже 17 февраля состоится самый статусный боксерский бой за много лет в сверхтяжелом весе. Александр Усик и Тайсон Фьюри будут определять, кто из них станет первым абсолютным чемпионом мира в "королевской" весовой категории в эпоху четырех поясов.

Несмотря на то, что британский боксер никогда еще не проигрывал во время профессиональной карьеры, у него есть в пассиве поражения на более ранних этапах. Более того, одно из них он потерпел именно от украинца.

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Прогноз от боксера, побеждавшего Фьюри

Бывший украинский боксер Иван Безверхий победил Тайсона Фьюри 17 лет назад. Это произошло на турнире "Donbass Junior Cup-2007", где наш земляк деклассировал британца по очкам со счетом 23:10.

В настоящее время он работает тренером в Запорожье. Тогдашний триумфатор вспомнил памятный для себя бой и рассказал, при каких условиях ему удалось победить Тайсона Фьюри.

"Donbass Junior Cup был представительным международным турниром, в котором принимали участие юные боксеры из более чем 10 стран. Так случилось, что в нашем финале решалось, какая сборная займет первое общекомандное место в турнире – украинская или британская. В итоге Кубок остался дома.

Помню, что у меня в этой встрече неплохо получалось. Задел его в ближнем бою и почувствовал, что начинаю побеждать. Считал Тайсона перспективным, но не более того. Уже тогда он был габаритным юношей. Вскоре Фьюри перешел в профессионалы и начал свой триумфальный путь к чемпионским титулам", – рассказал Иван Безверхий.



Итог боя Безверхий – Фьюри / фото с сайта champion.com

Украинец поделился своими ожиданиями от будущего мегафайта. Он заявил, что будет болеть за Усика и спрогнозировал, как закончится бой:

Конечно, буду болеть за нашего козака. Верю в победу Александра. Думаю, что-то советовать Саше не стоит. Ставлю на то, что украинец выигрывает по очкам. Функционально будет лучше готов. Переигрывает и перебьет британца. По крайней мере, я на это очень надеюсь.

Напомним, что в профессиональной карьере ни один из будущих соперников не знает горечи поражения – Александр Усик одержал все победы в 21 бою, а Тайсон Фьюри имеет в своем активе 34 победы и 1 ничью.