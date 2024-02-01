"Усик - русский человек": Поветкин выдал очередной бред об украинском чемпионе

В России сильно подгорает из-за проукраинской позиции Александра Усика. Воровать чужую историю и победы в крови у "русских витязей".

Очередное нелепое заявление на одном из пропагандистских каналов страны-террористки сделал Александр Поветкин. Известный путинист отработал в лучших традициях Скабеевой и Соловьева, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В России вспомнили об "одном народе"

"Русский витязь" в чемпионском поединке за абсолют решил поддержать Александра Усика. Чтобы не показаться российской публике болельщиком украинского боксера, он нашел способ оправдаться. Поветкин заявил, что Усик на самом деле русский, которому задурили голову. Кто именно, "витязь" не уточнил, но скорее всего "западные партнеры".

"Это далеко не простой бой. Возможно, Александр техничнее, но Фьюри – неудобный, корявый и духовитый боксер. Ну и, естественно, он крупнее Усика. И габариты сыграют на руку Фьюри. А болеть буду...

Конечно за Александра. Несмотря ни на что, буду за него болеть. Может, он сам того не понимает, но он русский человек. Они сами этого не понимают, им задурили голову. В общем, буду болеть за него", – заявил Поветкин.

Напомним, что до полномасштабного вторжения Поветкин и Усик дружили. Однако после 24 февраля 2022 года боксеры прекратили общение. Это и не удивительно, поскольку Усик прямым текстом называет Россию террористическим государством. Для Z-патриота, которым является Поветкин, такие слова были очень оскорбительными. Путинист даже заявил, что никогда не будет поддерживать Усика. Очевидно, что у российского боксера снова поменялась методичка и теперь он стал фанатом украинца, которому задурили голову.