"Жадное пузо, я люблю тебя": Усик снова потроллил Тайсона Фьюри из-за нежелания выйти на ринг

Украинский боксер ожидает, что "Цыганский король" все же решится на бой за звание абсолютного чемпиона мира. Пока же Усик продолжает насмехаться над британцем.

В прошлом году Александр Усик защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в бою с Энтони Джошуа. Это открыло перед украинцем путь к званию абсолютного чемпиона в тяжелом весе.

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Для этого Александру нужно встретиться с Тайсоном Фьюри и отобрать у него пояс WBC. Впрочем, британец больше разговаривал и ставил условия, чем реально был настроен на поединок.

Поэтому бой за абсолют отложили. Может быть, он пройдет в декабре в Саудовской Аравии. Пока Усик продолжает словесную перепалку с Фьюри, послав ему новый месседж.

Тайсон Фьюри все говорит в зеркало. Он начинает говорить в зеркало и от этого кайфует. Если не получится договориться о бое… У нас есть планы с принцем Халидом и моей командой. Я не могу об этом сейчас говорить. Хочу сказать Тайсону. Эй, жадное пузо, я люблю тебя. Ты пьяница,

– заявил Усик.

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В декабре этого года саудовская компания Skill Challenge Promotions собирается организовать грандиозный вечер бокса. В его рамках должны пройти бои Усика против Фьюри, а также Джошуа против Уайлдера.

Пока Александр готовится к обязательной защите титула WBA против британца Даниэля Дюбуа. Предварительно это сражение пройдет 26 августа в польском Вроцлаве.

. Ни Александр Усик, ни Тайсон Фьюри еще ни разу не проигрывали в своей профессиональной карьере. На счету украинца 20 побед, тогда как "Цыганский король" выиграл 33 поединка и один свел в ничью.