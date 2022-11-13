Бой Усика против Фьюри под угрозой срыва: IBF навязывает украинцу обязательную защиту титула

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте может быть отсрочен на неопределенный срок. В дело вмешалась международная боксерская федерация IBF.

Неожиданный претендент

Чемпион WBA/IBF/WBO/IBO в супертяжелом весе Александр Усик получил от IBF указание начать переговоры об обязательной защите титула против претендента номер один Филипа Хрговича. Представители боксеров получили официальное письмо от федерации.

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Это подтвердил промоутер хорватского боксера Эдди Хирн.

Мы получили известие о том, что Усику назначили следующий бой с Филиппом Хрговичем. Он – его обязательный претендент. Мы уже запросили немедленное проведение промоутерских торгов на этот бой. Он станет следующим соперником Усика,– подтвердил Гирн.

В случае быстрого подписания контракта с хорватом, поединок за звание абсолютного чемпиона может быть отложен в долгий ящик.

Однако ситуация не безнадежна. Представители Усика могут договориться об отсрочке боя, естественно за денежную компенсацию. Также украинец может отказаться от поединка с Хрговичем, но он потеряет пояс IBF и не сможет претендовать на звание абсолютного чемпиона.

Что известно о Филипе Хрговиче