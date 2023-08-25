Кто окажется тяжелее: трансляция церемонии взвешивания и дуэли взглядов Усика и Дюбуа перед боем

Боксеры Александр Усик и Даниэль Дюбуа 25 августа проведут официальную церемонию взвешивания перед сражением. Онлайн-трансляция церемонии взвешивания и дуэли взглядов Усик Дюбуа доступна на сайте 24 Канала.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут чемпионское сражение в субботу, 26 августа. На кону будут чемпионские пояса по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе, которыми владеет украинский боксер.

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Перед боем оба боксера пройдут обязательную церемонию взвешивания. Но поскольку они выступают в тяжелом весе, здесь нет ограничений по тому, сколько должен весить боксер. Поэтому им не придется вкладываться в "лимиты".

После церемонии взвешивания пройдет также дуэль взглядов. Она будет последней перед сражением. Следующий раз боксеры встретятся уже в ринге.

Онлайн-трансляция церемонии взвешивания Усик – Дюбуа начнется в 15:00. Перед ними церемонию взвешивания пройдут и другие бойцы, выступающие на боксерском шоу во Вроцлаве 26 августа.

Усик – Дюбуа онлайн-трансляция церемонии взвешивания