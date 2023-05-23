Промоутер Усика оценил стоимость следующего боя украинца и намекнул на место проведения

Александр Красюк намерен порадовать поляков и украинцев в Польше поединком с участием чемпиона мира в супертяжелом весе. Уже скоро пройдут торги по организации боя Усика против Дюбуа.

Вопрос трансляции – ключевой

В апреле Александр Усик должен был выйти на ринг против Тайсона Фьюри. Боксеры должны были поспорить за звание абсолютного чемпиона, но в итоге стороны не пришли к согласию.

По теме Менеджер Усика заговорил о других соперниках в случае сорванных торгов по бою с Дюбуа

Теперь команда украинца организует Усику бой против Даниэля Дюбуа. Британец является непременным претендентом на чемпионский пояс WBA. Уже 25 мая должны пройти торги по организации боя. О них подробнее рассказал промоутер Усика Александр Красюк.

Эти торги проходят по нашей инициативе. У команды Дюбуа есть эксклюзивный контракт с британским BT Sport. У нас же нет контрактов и обязательств ни с одной телесетью в мире. Такая гибкость нужна, чтобы принимать решения, которые нам выгодны в конкретной ситуации. Если мы достигнем договоренности с Дюбуа, единственным каналом, который сможет транслировать этот поединок на территории Великобритании, будет BT Sport. Нас такая история не очень устраивает. Кроме BT Sport, на рынке есть и другие мощные игроки – SkySport, DAZN. Мы традиционно настроены сотрудничать с тем телепартнером, который предложит нашей команде лучшие условия.

– отмечает Красюк.

Бой в Польше и его стоимость

По его мнению, коммерческая стоимость боя не будет превышать 10 миллионов долларов. Кроме того, промоутер отметил, что команда Усика хочет организовать сражение в польском Вроцлаве. Активно эта идея поддерживается мэром города.

Читайте также Вдохновляющая встреча с чемпионом: Усик посетил детей в больнице "Охматдет" – искренние фото

Еще одним преимуществом является большое количество украинцев в Польше – около 3 миллионов. Красюк намерен организовать большой вечер бокса с благотворительными проектами. Промоутер украинского боксера хочет создать домашнюю атмосферу для Усика.

Александр не проводил бои в Украине с 2015 года. Напомним, что последний раз украинец выходил на ринг в августе прошлого года. В Саудовской Аравии Усик повторно одолел Энтони Джошуа и защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.