УПЛ официально приостановила чемпионат Украины
Источник:УПЛ
Чемпионат Украины приостановлен в связи с введением военного положения в стране. Сообщение об этом появилось на официальном сайте УПЛ.
Утром Российская Федерация начала наступление на Украину. В городах произошли взрывы.
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"После введения в Украине военного положения розыгрыш чемпионата приостановлен", – говорится в сообщении на официальном сайте УПЛ.
К слову, уже завтра, 25 февраля, должен был состояться первый матч УПЛ после зимней паузы. Минай должен был принимать Зарю.
Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.
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