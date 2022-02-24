УПЛ официально приостановила чемпионат Украины

Чемпионат Украины приостановлен в связи с введением военного положения в стране. Сообщение об этом появилось на официальном сайте УПЛ.

Утром Российская Федерация начала наступление на Украину. В городах произошли взрывы.

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"После введения в Украине военного положения розыгрыш чемпионата приостановлен", – говорится в сообщении на официальном сайте УПЛ.

К слову, уже завтра, 25 февраля, должен был состояться первый матч УПЛ после зимней паузы. Минай должен был принимать Зарю.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

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