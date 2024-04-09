Шахтер уходит в отрыв, осечка Динамо и море голов: итоги 23 тура и турнирная таблица УПЛ

Донецкий Шахтер единственный из лидеров одержал победу на нарасти отрыв от Динамо и Кривбасса. Зато Верес одержал важную победу в борьбе за сохранение прописки в элите.

Чемпионат Украины 2023-2024 выходит на финишную прямую. В этом сезоне отыгран 23 тур УПЛ, который растянулся аж на четыре дня, пишет 24 канал.

По теме Элегантного гола Ярмоленко не хватило: дебютант УПЛ отобрал очки у Динамо – видео

Забивали почти все

В восьми матчах тура команды забили 27 голов, то есть в среднем аж 3,37 мяча за матч. Показатель очень высокий как для УПЛ, сразу в четырех играх было забито по 4+ голов. Более того, забили 15 из 16-ти команд чемпионата (кроме Оболони). Все результаты тура следующие:

Верес – Оболонь 3:0

Черноморец – Александрия 3:2

Колос – Металлист 1925 1:1

Шахтер – Рух 3:1

Минай – Полесье 2:3

Динамо – ЛНЗ 1:1

Кривбасс – Ворскла 1:1

Днепр-1 – Заря 2:2

Основные моменты 23 тура

Шахтер продолжает свое победное шествие. "Горняки" выиграли уже восьмой матч УПЛ подряд, одолев Рух благодаря дублю Бондаренко. Это позволило "горнякам" еще больше закрепиться на первом месте.

Подарок донетчанам сделал черкасский ЛНЗ, который отобрал очки у Динамо. Киевляне вели игру к победе, но ошибка от Нещерета стоила "бело-синим" победы. Теперь подопечные Шовковского отстают от Шахтера на четыре очка.

Также потеряли баллы Кривбасс и Днепр-1, которые должны повести борьбу за бронзу и разыграть путевку в Лигу Европы. Команда Вернидуба расписала ничью с Ворсклой, а днепряне дали сделать камбэк Заре.

Читайте также Подарок для Шахтера: Кривбасс потерял очки в домашнем матче с Ворсклой

Внизу турнирной таблицы важную победу одержал Верес, который разгромил Оболонь. Ровенчане поднялись из зоны вылета на 13 место, что даст право сыграть в стыковых играх.

Другие команды нижней половины таблицы свои встречи не выиграли, поэтому изменения в таблице минимальны. А вот Полесье наконец смогло прервать плохую серию из восьми матчей без побед. Житомирцы перестреляли на выезде Минай.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтёр 21 15 4 2 45-18 49 2 Кривбасс 23 14 5 4 41-23 47 3 Динамо 21 14 3 4 50-23 45 4 Днепр-1 23 12 7 4 33-21 43 5 Рух 23 10 9 4 34-24 39 6 Полесье 23 10 6 7 30-23 36 7 Ворскла 23 8 6 9 23-34 30 8 Черноморец 22 9 2 11 33-31 29 9 ЛНЗ 23 6 8 9 22-27 26 10 Колосс 22 5 10 7 16-18 25 11 Александрия 22 6 6 10 19-29 24 12 Заря 21 5 8 8 22-27 23 13 Верес 22 4 7 11 21-33 19 14 Оболонь 22 4 6 12 12-31 18 15 Металлист 1925 23 4 5 14 23-42 17 16 Минай 22 2 8 12 15-25 14

Перечень всех перенесенных матчей из осенней части сезона:

Динамо – Верес (5 тур)

Заря – Шахтер (10 тур)

Черноморец – Шахтер (12 тур)

Александрия – Оболонь (15 тур)

Колос – Заря (15 тур)

Минай – Динамо (16 тур)

Стоит знать Помог быстрый дубль Бондаренко: Шахтер во Львове разобрался с Рухом – видеообзор

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 11 Александр Филиппов (Днепр-1) – 8 Виталий Буяльский (Динамо) – 7 Андрей Штогрин (Черноморец) – 7 Эдуардо Герреро (Заря) – 7 Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 7 Олег Кожушко (Кривбасс) – 7

Расписание 24 тура чемпионата Украины