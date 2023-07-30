Невероятный старт Динамо и провал Зари: итоги 1 тура УПЛ и турнирная таблица
Главные фавориты на чемпионство начали сезон с побед, в то время как Днепр-1 пропускал тур. Рассказываем о главных моментах первого тура чемпионата Украины.
УПЛ началась
Чемпионат Украины по футболу 2023-2024 наконец-то стартовал! Это уже 33-й сезон УПЛ в истории и второй – во время действия военного положения. 24 канал подводит итоги стартового уикенда турнира.
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Первый тур УПЛ получился обрезанным, ведь один из матчей был перенесен на неопределенный срок. Ворскла должна сыграть с Днепром-1, однако обе команды сейчас выступают в еврокубках.
В семи встречах уикенда было забито 16 голов. Это в среднем 2,28 мяча за матч, что является средним показателем. Все результаты первого тура выглядят следующим образом:
- Оболонь – Колос 0:0
- Верес – Полесье 0:2
- Рух – Заря 2:1
- Металлист 1925 – Шахтер 1:2
- ЛНЗ – Черноморец 0:2
- Динамо – Минай 4:1
- Александрия – Кривбасс 1:0
Основные моменты 1 тура
Главная сенсация – поражение Зари в первом матче под руководством Лалатовича. Луганчане вышли вперед в бою с Рухом, но во втором тайме дали львовянам создать камбэк.
Самую легкую победу одержало Динамо, пропустившее первым от Миная. Дублем отличился Владислав Ванат, а вот Андрей Ярмоленко промолчал в дебютном матче по возвращении в УПЛ.
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Шахтер комфортно обыграл Металлист 1925 года, но игра оставила неприятное послевкусие. "Горняки" надолго потеряли Валерия Бондаря. Основной центрбэк сломал ключицу и пропустит ориентировочно два месяца.
Среди новичков победу одержало только Полесье. Победа команды Калитвинцева над Вересом получилась достаточно уверенной, а стартовым голом за житомирцев отличился новичок Бен Макуана.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|2
|Черноморец
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|Шахтер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5
|Рух
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7
|Колос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|8
|Оболонь
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|9
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Заря
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12
|Металлист 1925
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14
|Верес
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15
|ЛНЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|Минай
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
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Расписание 2 тура чемпионата Украины
- 2 августа (среда), 17:00. Верес – Шахтер
- 5 августа (суббота), 15:00. Минай – ЛНЗ
- 5 августа (суббота), 17:00. Оболонь – Динамо
- 5 августа (суббота), 19:00. Александрия – Металлист 1925
- 6 августа (воскресенье), 15:00. Днепр-1 – Полесье
- 6 августа (воскресенье), 17:00. Заря – Кривбасс
- 6 августа (воскресенье), 17:00. Колос – Черноморец
- 6 августа (воскресенье), 19:00. Рух – Ворскла