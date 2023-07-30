Невероятный старт Динамо и провал Зари: итоги 1 тура УПЛ и турнирная таблица

Главные фавориты на чемпионство начали сезон с побед, в то время как Днепр-1 пропускал тур. Рассказываем о главных моментах первого тура чемпионата Украины.

УПЛ началась

Чемпионат Украины по футболу 2023-2024 наконец-то стартовал! Это уже 33-й сезон УПЛ в истории и второй – во время действия военного положения. 24 канал подводит итоги стартового уикенда турнира.

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Первый тур УПЛ получился обрезанным, ведь один из матчей был перенесен на неопределенный срок. Ворскла должна сыграть с Днепром-1, однако обе команды сейчас выступают в еврокубках.

В семи встречах уикенда было забито 16 голов. Это в среднем 2,28 мяча за матч, что является средним показателем. Все результаты первого тура выглядят следующим образом:

Оболонь – Колос 0:0

Верес – Полесье 0:2

Рух – Заря 2:1

Металлист 1925 – Шахтер 1:2

ЛНЗ – Черноморец 0:2

Динамо – Минай 4:1

Александрия – Кривбасс 1:0

Основные моменты 1 тура

Главная сенсация – поражение Зари в первом матче под руководством Лалатовича. Луганчане вышли вперед в бою с Рухом, но во втором тайме дали львовянам создать камбэк.

Самую легкую победу одержало Динамо, пропустившее первым от Миная. Дублем отличился Владислав Ванат, а вот Андрей Ярмоленко промолчал в дебютном матче по возвращении в УПЛ.

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Шахтер комфортно обыграл Металлист 1925 года, но игра оставила неприятное послевкусие. "Горняки" надолго потеряли Валерия Бондаря. Основной центрбэк сломал ключицу и пропустит ориентировочно два месяца.

Среди новичков победу одержало только Полесье. Победа команды Калитвинцева над Вересом получилась достаточно уверенной, а стартовым голом за житомирцев отличился новичок Бен Макуана.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Динамо 1 1 0 0 4-1 3 2 Черноморец 1 1 0 0 2-0 3 3 Полесье 1 1 0 0 2-0 3 4 Шахтер 1 1 0 0 2-1 3 5 Рух 1 1 0 0 2-1 3 6 Александрия 1 1 0 0 1-0 3 7 Колос 1 0 1 0 0-0 1 8 Оболонь 1 0 1 0 0-0 1 9 Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 10 Ворскла 0 0 0 0 0-0 0 11 Заря 1 0 0 1 1-2 0 12 Металлист 1925 1 0 0 1 1-2 0 13 Кривбасс 1 0 0 1 0-1 0 14 Верес 1 0 0 1 0-2 0 15 ЛНЗ 1 0 0 1 0-2 0 16 Минай 1 0 0 1 1-4 0

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Расписание 2 тура чемпионата Украины