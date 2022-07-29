УАФ утвердил базовый день старта нового сезона УПЛ

Несмотря на войну, в Украине стартует новый футбольный сезон. Уже официально был определён базовый день первого тура УПЛ.

Дата старта нового сезона УПЛ

28 июля Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил план-календарь в следующем сезоне УПЛ. Согласно ему базовый день первого тура придется на 23 августа.

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Старт УПЛ начнется в канун Дня Независимости Украины (24 августа).

Напомним, что прошлый сезон-2021/2022 из-за полномасштабного вторжения россии в Украину был окончен досрочно. Команды провели только один круг соревнований.

Проверка безопасности на стадионах

Также представители рабочей группы накануне уехали с проверкой на украинские стадионы, которые будут принимать матчи нового сезона УПЛ. Проинспектировали арены во Львове, Ужгороде и Тернополе

Через военное время все стадионы должны быть безопасны для официальных участников матчей и футболистов. Также должно быть обустроено укрытие на случай воздушных тревог.

Пока известно, что донецкий Шахтер свои поединки будет играть во Львове, где еще в более или менее мирные времена выступал в УПЛ и еврокубках. Черноморец, Днепр-1, Металлист и Ворскла уже определились с городами своих матчей. Некоторые клубы ведут переговоры с местными властями и руководителями арен.

Футбольный сезон возобновится, но фанаты смогут увидеть его только онлайн. Все поединки состоятся при пустых трибунах.