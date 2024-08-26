Александр Усик посетил церковь Московского патриархата, несмотря на запрет УПЦ МП

На заседании Верховной Рады был принят закон о запрете деятельности Московского патриархата на территории Украины. Были те, кто против этого решения, в частности некоторые спортсмены.

Украинский боксер, Александр Усик, был замечен на воскресной службе. Асболютный чемпион в супертяжелом весе посетил богослужение, которое состоялось в Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Усик на служении в УПЦ МП

Вчера, 25 августа, Александр Усик, присутствовал в храме преподобного Агапита Печерского УПЦ (МП), который находится в Киево-Печерской лавре. Ее проводил митрополит Онуфрий, которые наставляет боксера в вере.

Александр Усик на богослужении в УПЦ МП

Также до этого в своем инстаграме, другой украинский боксер, Василий Ломаченко, резко отреагировал на запрет деятельности УПЦ МП.

Напомним, что 24 августа, на День Независимости, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете религиозных организаций, которые имеют связи с Россией.