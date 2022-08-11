После минимальной победы: где смотреть ответный матч Лиги конференций Университатя – Заря

Луганская Заря 11 августа сыграет ответный матч квалификации Лиги конференций. Украинские фанаты будут иметь несколько вариантов просмотра поединка.

Заря попытается сохранить место в Лиге конференций

В первом матче Заря минимально обыграла Университати со счетом 1:0. Единственный и победный гол забил Денис Нагнойный, пишет 24 канал.

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Такой счет еще не вывел подопечных Патрика Ван Леувена в следующий раунд Лиги конференций, но оставил шансы на проход румынской команде.

Ответный матч, который состоится в Крайове, в прямом эфире покажет ОТТ-платформа Setanta Sports.

Также украинские болельщики смогут посмотреть встречу на телеканале "2+2", но трансляцию матча будет с 15-минутной задержкой.

Победитель этого противостояния в следующем круге сыграет против триумфатора пары Лугано – Хапоэль. В первой встрече уверенную победу со счетом 2:0 одержал Хапоэль Беер-Шева (Израиль).

Начало ответного матча Университатя– Заря в 20:30 по киевскому времени.

Напомним, что полтавская Ворскла еще в первом круге окончила свои выступления в квалификации Лиги конференций. Обидчиком ворсклян стал шведский АИК.