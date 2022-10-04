Уникальные вещи украинских спортсменов выставили на аукцион для покупки скорой помощи

Украинские спортсмены решили приобщиться к благотворительному аукциону, цель которого собрать 430 тысяч гривен на машину скорой помощи.

Среди лотов уже представлены боксерские перчатки, форма футбольной сборной с автографами, джерси баскетбольной и хоккейной сборной Украины, а также форма национальной сборной Украины по каратэ.

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Их передали участники Sport&Business Club Ukraine для совместного аукциона с журналом Playboy и благотворительной организации B42KON.

Цель проекта #швидкадляжиття – собрать средства для покупки еще большего количества машин скорой помощи на нужды защитников Украины.

Среди лотов представлены:

боксерские перчатки с автографом чемпиона мира по версии WBA боксера компании Union Boxing Promotion в самой легкой весовой категории Артема Далакяна, уже пять раз защитившего титул, и подписью Майкла Баффера – легендарного ринг-анонсера, известного по фразе "Let’s get ready to rumble!";

форма национальной сборной Украины по карате с чемпионата мира 2021 года с автографом известного каратиста Станислава Горуны, бронзового призера Олимпийских игр и чемпионата мира, Чемпиона Европы;

джерси хоккейной сборной Украины с автографами всех игроков от Сергея Варламова – легенды украинского хоккея, игрока НХЛ, обладателя Кубка Колдера и лучшего игрока Канадской хоккейной лиги, обладателя Континентального кубка IIHF;

футболка национальной сборной Украины по футболу (Limited Special Edition) с автографами Александра Зубкова, Тараса Степаненко, Николая Матвиенко, Михаила Мудрика, Виктора Корниенко и легендарного вратаря сборной Андрея Пятова;

джерси национальной сборной Украины по баскетболу с автографами игроков, в том числе игроков НБА Святослава Михайлюка и Алексея Леня.

Каждый спортивный аукцион будет производиться в течение 5 дней. Ссылки на аукционы будут появляться отдельно на странице B42KON в Инстаграм и телеграмм-канале владельца бренда Playboy в Украине Александра Шевченко.

Первый лот будет выставлен на аукцион уже 5 октября.