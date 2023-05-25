Чемпионка на сцене и символ свободы для женщин, – Кличко щемяще отреагировал на смерть Тернер

В Швейцарии 24 мая перестало биться сердце легендарной певицы Тины Тернер. Ее хиты можно было услышать на соревнованиях с участием украинских спортсменов.

Одним из первых среди звезд украинского спорта насмерть "королевы рок-н-ролла" отреагировал Владимир Кличко. Легендарный боксер выходил на ринг как раз под песню Тины Тернер в период с 1996 по 2002 годы.

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Кличко: Эти нотки всегда будут звучать в сердцах поклонников

Культовая песня "Simply The Best" в течение шести лет сопровождала нашего боксера во время выхода на ринг Кличко-младший трогательно назвал Тернер "чемпионкой на сцене" и "символом свободы для всех женщин мира".

Также Владимир признался, что в его памяти живет много воспоминаний, соединенных с этой певицей, сердце которой остановилось на 83-м году жизни. Тина Тернер уже много лет боролась с тяжелой болезнью, ведь в 2016 году певице диагностировали рак кишечника. Лечение сильно ударило по почкам исполнительницы.

Легенда мирового рока, чемпионка на сцене, символ свободы для женщин: мир потерял легенду. Ее песня "The Best" была моей первой песней для выхода в ринг. Так много воспоминаний…Эти нотки всегда будут звучать в сердцах поклонников. RIP,

– написал Владимир.



Умерла Тина Тернер / Фото с твиттера Владимира Кличко

Напомним, что за свою жизнь Тернер преодолела немало трудностей. Раку певицу поразил инсульт, поэтому Тене пришлось заново учиться ходить. А уже после того, как произошла пересадка почки, Тернер чуть не совершила самоубийство. И на этот раз спасителем Тернера стал ее муж.

Отметим, что не только Владимир Кличко выходил на ринг под ее песни. Это также делал другой украинский боксер Иван Редкач. Также неоднократно The Best звучало на футбольных стадионах Украины.

Клип Тины Тернер на песню "Simple The Best"