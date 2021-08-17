Умер Заслуженный тренер Украины по футболу Алексей Вишневецкий

Скоропостижно скончался Заслуженный тренер Украины по футболу Алексей Вишневецкий. Сердце футбольного специалиста перестало биться в возрасте 69 лет.

В Ворскле не сообщаются причины смерти Вишневецкого. Известно, что в конце весны у тренера случился инсульт. Тогда состояние Вишневецкого оценивалось как тяжелое.

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Что известно о Вишневецком

Тренер родился на Луганщине. Как футболист выступал во многих командах на любительском уровне. С 1978 года работал тренером в ДЮСШ Колос и Ворскле.

Подготовил немало футболистов. Среди его воспитанников Сергей Коновалов, Евгений Похлебаев, Денис Онищенко, Руслан Соляник, Игорь Тимченко, Вячеслав Кулик, Александр Матвеев, Дмитрий Резник и другие.

До последнего Вишневецкий работал с детьми в Ворскле.