Путин бы умер следом: хакеры взломали сайт Динамо и сообщили о смерти Лукашенко – фото

Великолепная новость появилась 26 мая на сайте белорусского хоккейного клуба Динамо Минск. На официальном сайте команды неожиданно сообщили о смерти самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Прекрасные фотографии давали надежду украинцам на исчезновение из этого мира одного из "подстилок" Владимира Путина. Однако пока это лишь взлом официального сайта хоккейного клуба.

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"Сломали любимую игрушку диктатора"

Хакеры заметили, что это только первые некрологи с Лукашенко. Поэтому следует ждать новых изломов.

"КиберПартизаны" решила напомнить своему народу, что "отца" не вечен, поэтому может умереть не только в интернете, но и в реальности. Некролог Александра Лукашенко изрядно порадовал его противников. Вероятно, что самопровозглашённому президенту Беларуси уже сообщили о такой выходке хакеров.

Сломали любимую игрушку диктатора. Чтобы напомнить прискорбникам, предателям народа и торговцам совести, что тиран не вечен. Восковой дед тяжело болеет. Мы с вами это знаем,

– говорится в объяснении партизан.

Некролог Александра Лукашенко / Фото "КиберПартизаны"

Действительно Лукашенко в свободное время любит выйти на лед и погоняться с шайбой. Хотя слово "погонять" очень громко сказано в сторону Лукашенко.

Также хакеры напомнили, что "отца" сильно болеет, а его внешнее состояние выдает эти проблемы со здоровьем. Недавно на фотографиях была видна перемотанная рука белорусского диктатора. Похоже, Лукашенко принимал капельницы. Его было не узнать на параде ко Дню победы в Москве.

В заключение в своем телеграмм-канале хакеры обратились к белорусскому народу.

Режим погибнет без вождя. Страна и белорусский народ продолжат жить и после его смерти. Что будете делать?…Так-так,

– добавили хакеры-партизаны.