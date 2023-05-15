Забросив поле пиротехникой: в Нидерландах ультрас сорвали матч, устроив протест

Матча между Аяксом и Гронингеном не суждено было пройти в спокойной атмосфере. Встреча была сорвана проделками ультрас.

Самые отчаянные фанаты Гронингена решили устроить протест во время матча. Болельщики клуба забросали газон пиротехникой.

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Используют все возможные методы

Поединок между Гронингеном и Аяксом обычные фанаты смогли посмотреть всего 9 минут. Поскольку начиная с этого мгновения ультрас домашней команды решили эффектно "выйти на сцену". Болельщики начала фанаты забрасывать поле разными предметами, а затем в ход пошли дымовые шашки черного цвета. Также отчаянные фаны прорвались на поле. Один из них показательно демонстрировал плакат, текст которого был направлен против руководства его клуба.

Арбитр завел команды в раздевалке. После этого было принято решение отменить встречу. Таким образом, ультрас Гронингена решили выразить свое недовольство тем, что их любимый коллектив покинул элитный дивизион Нидерландов – Гронинген вылетел из Эредивизи.

Видео протеста ультрас:

Ультрас господарів поля висловлювали своє незадоволення через те, що Гронінген вилетів з Ередивізі

Протест фаната Гронингена / Pulse Sports Uganda