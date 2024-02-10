"Удваивали сумму трансфера": украинский вратарь мог продолжить карьеру в Ювентусе

Юный 17-летний голкипер Илья Волошин накануне перешел из Райо Махадаонда в мадридский Реал. Однако это был далеко не единственный вариант среди топ-клубов для украинца.

Перспективный вратарь уже успел дебютировать за юношескую команду "сливочных" в матче против Атлетико. Украинец провел один тайм, в котором отстоял "на ноль", за что получил кучу положительных отзывов.

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Украинец имел солидный выбор

Агент 17-летнего голкипера Максим Терещенко рассказал, какие клубы еще интересовались Ильей Волошиным. Он заявил, что его клиента хотел подписать туринский Ювентус и дортмундская Боруссия, а итальянцы при этом еще и финансово предлагали более привлекательные условия:

СМИ писали, что им также интересовались Бенфика и Спортинг, я об этом не знаю. Возможно, в клуб и поступали какие-то предложения. За дней 10 до подписания контракта с Реалом звонили из Ювентуса – приглашали на неделю, хотели также все показать. Они удваивали сумму трансфера, предлагали лучшие условия Илье, но мы даже не рассматривали этот вариант. Илья шел к этому долго, изучал язык, ему нравится Испания. Был вариант с Боруссией, он в Германию не захотел, в Италию также.

Напомним, что украинский вратарь подписал контракт со "сливочными" до 30 июня 2026 года. Он будет играть за команду U-17, а тренироваться с игроками Реала U-19, который возглавляет известный в прошлом игрок "королевского клуба" – Альваро Арбелоа.

. Илья Волошин перебрался в Испанию после начала полномасштабного вторжения, до которого играл за ДВУФК. Юноша поражает своими габаритами 2.02 метра и имеет в своем активе уже 1 матч за сборную Украины U-16, за которую сыграл "сухой" поединок против сверстников из Латвии.