Украинский тренер продает золотую медаль Кубка УЕФА, чтобы помочь ВСУ: видео

Бывший вратарь донецкого Шахтера, а ныне главный тренер ровненского Вереса Юрий Вирт решил помочь украинским военным, героически сражающимся с российскими оккупантами.

Вирт жертвует ценной наградой, чтобы приблизить победу украинского народа над русскими фашистами. Легендарный вратарь выставил на аукцион свою лимитированную медаль за победу Шахтера в Кубке УЕФА в 2009 году.

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Торги завершатся в четверг, 24 март, в 20:00. Стартовая цена – 2 тысячи гривен, а минимальный шаг ставки – 1 тысяча гривен. Все вырученные средства 47-летний специалист отправит в поддержку Вооруженным силам Украины.

"Эта победа – самая большая в украинском клубном футболе. Таких медалей ограниченное количество", – написал Вирт.

Что известно о медали Юрия Вирта

Свою награду Вирт завоевал с командой будучи голкипером донецкого Шахтера в 2009 году.



Медаль Юрия Вирта / Скриншот