Украинский тренер Дмитрий Парфенов покинул российский клуб

Российский футбольный клуб Арсенал решил расстаться с тренером Дмитрием Парфеновым. Украинский специалист покинул клуб из Тулы.

Дмитрий Парфенов возглавил Арсенал в ноябре 2020 года, когда команда находилась в кризисной ситуации. Однако украинцу удалось сохранить Арсенал в РПЛ.

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В этом сезоне дела у команды идут не слишком лучше – лишь одна победа в шести туров. И предпоследнее место в турнирной таблице. Поэтому в Арсенале решили попрощаться с украинским тренером. Однако указано, что контракт расторгнут по соглашению сторон. Но уже через несколько часов после этого Арсенал подписал нового тренера на замену.

Стоит отметить, что Парфоньов всю свою тренерскую карьеру провел в России. В начале 2012 года он вошел в тренерский штаб юношеской сборной России. Впоследствии в этом же году начал тренировать Тексильщик. Впоследствии он тренировал Тосно, выведя клуб в РПЛ и выиграв с ним Кубок России. Далее был Урал и Арсенал.