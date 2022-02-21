Украинский теннисист Молчанов вместе с россиянином выиграл дебютный титул ATP в карьере

Украинский теннисист Денис Молчанов в паре с Андреем Рублевым выиграл парный турниры серии ATP 250 в Марселе, Франция. В финале украинско-российский дуэт одолел Равена Класена и Бена Маклахлана.

Денис Молчанов / Андрей Рублев – Равен Класен / Бен Маклахлан– 4:6, 7:5, 10-7

Смотрите также Не представляю, как должна быть напугана Свитолина, – легендарная Навратилова поддержала Украину

Для Молчанова это был второй финал на уровне ATP и первый завоеванный титул. В 2018-м он в дуэте с Игором Зеленаем из Словакии проиграл матч за титул на соревнованиях в Гштаде.

За полтора часа на корте Молчанов и Рублев четыре раза подавали навылет, допустили одну двойную и сделали 1 брейкпоинт. Японско-южноафриканская пара сделала 4 эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала 1 брейкпоинт из четырех.

Победители на этом турнире получают на команду 20 730 евро призовых и по 250 очков в рейтинг.

После победы Рублева спросили, как он относится к выступлениям вместе с украинским спортсменом на фоне растущей напряженности на границе Украины и России.

"Мы обычные люди, мы не политики. Мы занимаемся спортом, а спорт сближает людей. Болельщики поддерживают свои команды, своих игроков. И в итоге мы все вместе. Все просто. Мир всем", – заявил россиянин в ответ.