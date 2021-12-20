Украинский сноубордист Харук получил "серебро" Кубка Европы

В Монинеке (Чехия) состоялся второй этап Кубка Европы по сноубордингу. Сборная Украины пополнила свою копилку "серебром".

Вторая медаль Кубка Европы

Михаил Харук стал вторым в параллельном слаломе. Украинский сноубордист уступил лишь Доминику Бургшталлеру из Австрии.

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Бронзовую медаль завоевал швейцарец Себастьян Шуллер. Для украинца эта награда стала второй на таком уровне соревнований.

Интересно, что за день до этого Харук выступал на этапе в итальянской Кортине-д'Ампеццо. Но занять высокое место не сумел – 58-я позиция.

Видео церемонии награждения

Еще один украинец Василий Кашелюк попал в топ-10 лучших – 8-я позиция. Все украинские сноубордисты завершили соревнования в топ-40: Андрей Кабалюк – 13-й, Станислав Гачак – 16-й, Нестор Белоус – 23-й, Михаил Кабалюк – 24-й, Лерон Харченко – 26-й, Александр Попадич – 37-й.

Что известно о Михаиле Харуке