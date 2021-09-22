Украинский шахматный клуб продолжает отчаянную борьбу за Кубок Европы
Источник:24 канал
Женский клуб "GRECO – Kyiv Chess Federation" (Киев) после 4-х туров чемпионата Европы занимает 2 место. Впереди еще 3 тура и матч с ключевыми соперницами.
Чемпионат Европы среди клубов (European Chess Club Cup) проходит в македонском городе Струга. В соревновании по круговой системе участвуют 8 команд (по 5 шахматисток в каждой). В каждом матче клуб представляют 4 участницы.
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"GRECO-Kyiv Chess Federation": состав команды
Игроки
- Анна Музычук (Украина, 2534)
- Мария Музычук (Украина, 2540)
- Жансая Абдумалик (Казахстан, 2502)
- Юлия Осьмак (Украина, 2428)
- Наталья Букса (Украина, 2417)
Тренеры
- Владимир Баклан
- Михаил Бродский
Президент
- Павел Куфтирев
Бурный старт
"GRECO-Kyiv Chess Federation" имел второй стартовый рейтинг. И уже в 1-м туре наш клуб встретился с рейтинг-фаворитом и прошлогодним обладателем Кубка Европы "Monte-Carlo" (Монако). Этакая разведка супербоем!
Поединок, ожидаемо, оказался очень боевым. И хотя все партии завершились вничью, каждая из команд имела шансы на победу. Но в итоге – 2:2.
Матч суперкоманд "GRECO – Kyiv Chess Federation" и "Monte-Carlo" / Фото Владимира Баклана
Победная серия
В следующих трех матчах "GRECO – Kyiv Chess Federation" поочередно обыграл три команды – "Tajfun – SK Ljubljana" (Словения), "MSK Centar" (Македония) – 3:1, "Kumanovo" (Македония) – 4:0.
В нашей команде блестяще играла казахстанский легионер Жансая Абдумалик, которая набрала 3,5 очка из 4-х возможных. Хорошо отличились и другие шахматистки: Мария Музычук и Юлия Осьмак – по 2,5; Анна Музычук – 2 и Наталья Букса – 1,5.
Турнирное положение после 4-х туров
- "South Ural" (Россия) – 8
- "GRECO – Kyiv Chess Federation" – 7
- "Monte-Carlo" (Монако) – 5
- "SK Erste Bank Baden" (Австрия) – 4
Что дальше?
Впереди еще три тура. Украинский клуб будет играть с "Alkaloid" (Македония), а затем с конкурентками – "SK Erste Bank Baden" и в заключительном туре с "South Ural". Поэтому финиш будет очень боевым.
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