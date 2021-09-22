Украинский шахматный клуб продолжает отчаянную борьбу за Кубок Европы

22 сентября 2021 , 08:45
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Женский клуб "GRECO – Kyiv Chess Federation" (Киев) после 4-х туров чемпионата Европы занимает 2 место. Впереди еще 3 тура и матч с ключевыми соперницами.

Чемпионат Европы среди клубов (European Chess Club Cup) проходит в македонском городе Струга. В соревновании по круговой системе участвуют 8 команд (по 5 шахматисток в каждой). В каждом матче клуб представляют 4 участницы.

Знай наших! Украинка Осьмак стала вице-чемпионкой Европы по шахматам

"GRECO-Kyiv Chess Federation": состав команды

Игроки

  • Анна Музычук (Украина, 2534)
  • Мария Музычук (Украина, 2540)
  • Жансая Абдумалик (Казахстан, 2502)
  • Юлия Осьмак (Украина, 2428)
  • Наталья Букса (Украина, 2417)

Тренеры

  • Владимир Баклан
  • Михаил Бродский

Президент

  • Павел Куфтирев

Бурный старт

"GRECO-Kyiv Chess Federation" имел второй стартовый рейтинг. И уже в 1-м туре наш клуб встретился с рейтинг-фаворитом и прошлогодним обладателем Кубка Европы "Monte-Carlo" (Монако). Этакая разведка супербоем!

Поединок, ожидаемо, оказался очень боевым. И хотя все партии завершились вничью, каждая из команд имела шансы на победу. Но в итоге – 2:2.

Матч суперкоманд "GRECO – Kyiv Chess Federation" и "Monte-Carlo" / Фото Владимира Баклана

Победная серия

В следующих трех матчах "GRECO – Kyiv Chess Federation" поочередно обыграл три команды – "Tajfun – SK Ljubljana" (Словения), "MSK Centar" (Македония) – 3:1, "Kumanovo" (Македония) – 4:0.

В нашей команде блестяще играла казахстанский легионер Жансая Абдумалик, которая набрала 3,5 очка из 4-х возможных. Хорошо отличились и другие шахматистки: Мария Музычук и Юлия Осьмак – по 2,5; Анна Музычук – 2 и Наталья Букса – 1,5.

Турнирное положение после 4-х туров

  1. "South Ural" (Россия) – 8
  2. "GRECO – Kyiv Chess Federation" – 7
  3. "Monte-Carlo" (Монако) – 5
  4. "SK Erste Bank Baden" (Австрия) – 4

Что дальше?

Впереди еще три тура. Украинский клуб будет играть с "Alkaloid" (Македония), а затем с конкурентками – "SK Erste Bank Baden" и в заключительном туре с "South Ural". Поэтому финиш будет очень боевым.

Обратите внимание! Украинка Мария Музычук – серебряный призер Гран-При Гибралтара

Автор: Анатолій Яворський