Украинский шахматный клуб продолжает отчаянную борьбу за Кубок Европы

Женский клуб "GRECO – Kyiv Chess Federation" (Киев) после 4-х туров чемпионата Европы занимает 2 место. Впереди еще 3 тура и матч с ключевыми соперницами.

Чемпионат Европы среди клубов (European Chess Club Cup) проходит в македонском городе Струга. В соревновании по круговой системе участвуют 8 команд (по 5 шахматисток в каждой). В каждом матче клуб представляют 4 участницы.

Знай наших! Украинка Осьмак стала вице-чемпионкой Европы по шахматам

"GRECO-Kyiv Chess Federation": состав команды

Игроки

Анна Музычук (Украина, 2534)

Мария Музычук (Украина, 2540)

Жансая Абдумалик (Казахстан, 2502)

Юлия Осьмак (Украина, 2428)

Наталья Букса (Украина, 2417)

Тренеры

Владимир Баклан

Михаил Бродский

Президент

Павел Куфтирев

Бурный старт

"GRECO-Kyiv Chess Federation" имел второй стартовый рейтинг. И уже в 1-м туре наш клуб встретился с рейтинг-фаворитом и прошлогодним обладателем Кубка Европы "Monte-Carlo" (Монако). Этакая разведка супербоем!

Поединок, ожидаемо, оказался очень боевым. И хотя все партии завершились вничью, каждая из команд имела шансы на победу. Но в итоге – 2:2.

Матч суперкоманд "GRECO – Kyiv Chess Federation" и "Monte-Carlo" / Фото Владимира Баклана

Победная серия

В следующих трех матчах "GRECO – Kyiv Chess Federation" поочередно обыграл три команды – "Tajfun – SK Ljubljana" (Словения), "MSK Centar" (Македония) – 3:1, "Kumanovo" (Македония) – 4:0.

В нашей команде блестяще играла казахстанский легионер Жансая Абдумалик, которая набрала 3,5 очка из 4-х возможных. Хорошо отличились и другие шахматистки: Мария Музычук и Юлия Осьмак – по 2,5; Анна Музычук – 2 и Наталья Букса – 1,5.

Турнирное положение после 4-х туров

"South Ural" (Россия) – 8 "GRECO – Kyiv Chess Federation" – 7 "Monte-Carlo" (Монако) – 5 "SK Erste Bank Baden" (Австрия) – 4

Что дальше?

Впереди еще три тура. Украинский клуб будет играть с "Alkaloid" (Македония), а затем с конкурентками – "SK Erste Bank Baden" и в заключительном туре с "South Ural". Поэтому финиш будет очень боевым.

Обратите внимание! Украинка Мария Музычук – серебряный призер Гран-При Гибралтара