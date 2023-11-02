Конец американской мечты: украинский полузащитник покинул клуб из США

В начале этого года 26-летний Денис Костишин стал игроком Эль-Пасо Локомотив, однако по завершении сезона стороны решили прекратить сотрудничество. Украинец продолжит карьеру в другой команде.

Украинский атакующий полузащитник Денис Костишин, выступавший в последнее время за клуб Объединенной футбольной лиги (USL) Эль-Пасо Локомотив, объявил о завершении сотрудничества с американской командой. 26-летний футболист написал трогательный прощальный пост на своей странице в Инстаграм.

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"Хочу сказать большое спасибо команде за сезон! Вы тепло приняли меня в свою семью. У нас была очень хорошая команда в этом сезоне, мы это не раз показывали.

Особая благодарность болельщикам, вы и ваша поддержка были безумными, спасибо! Желаю каждому человеку из семьи Локос только успехов, побед и крепкого здоровья! Люблю вас, ребята. Удачи в будущем", – написал Костышин.

В завершившемся сезоне Денис Костишин отыграл за Эль-Пасо Локомотив 34 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его команда дошла до 1/8 финала плей-офф USL.

Предыдущим клубом бывшего игрока юношеских сборных Украины была Александрия. Также в УПЛ он выступал за Колос и ФК Днепр.