Украинский пловец Шевцов покидает Олимпиаду-2020: украинец обидно вылетел в квалификации

Украинский пловец Сергей Шевцов неудачно выступил в квалификации 100-метровки вольным стилем. Сергей не отобрался в полуфинальный заплыв.

Шевцов показал результат 49,55 с, чего не хватило для выхода в полуфинал. Отставание от лидера группы составило 1,84 с.

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В полуфинальные заплывы попали 16 лучших участников.

Результаты квалификации заплыва на 100 м (группа 9)

1. Томас Чеккон (Италия) – 47,71

2. Калеб Дрессел (США) – 47,73

3. Алессандро Миресси (Италия) – 47,83

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8. Сергей Шевцов (Украина) – 49,55

Во вторник, 27 июля, выступят украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов. Они представят Украину в полуфинальном заплыве вольным стилем на 800 метров.