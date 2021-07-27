Украинский пловец Шевцов покидает Олимпиаду-2020: украинец обидно вылетел в квалификации
27 июля 2021 , 13:46Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинский пловец Сергей Шевцов неудачно выступил в квалификации 100-метровки вольным стилем. Сергей не отобрался в полуфинальный заплыв.
Шевцов показал результат 49,55 с, чего не хватило для выхода в полуфинал. Отставание от лидера группы составило 1,84 с.
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В полуфинальные заплывы попали 16 лучших участников.
Результаты квалификации заплыва на 100 м (группа 9)
1. Томас Чеккон (Италия) – 47,71
2. Калеб Дрессел (США) – 47,73
3. Алессандро Миресси (Италия) – 47,83
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8. Сергей Шевцов (Украина) – 49,55