Украинский боксер Далакян провел дуэль взглядов перед защитой чемпионского титула

Украинский боксер Артем Далакян 20 ноября попытается защитить титул чемпионат мира WBA в бою с Луисом Консепсьоном. Боксеры перед поединком провели дуэль взглядов.

Дуэль взглядов Далакян – Консепсьон

Бой Далакян – Консепсьон состоится 20 ноября в Киеве. Боксеры традиционно приняли участие в прошедшей без скандалов дуэли взглядов, как это часто бывает.

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Боксер из Панамы прибыл в столицу Украины еще за пять дней до поединка, чтобы адаптироваться и подготовиться к титульному поединку. Дуэль взглядов прошла спокойно, ни один из бойцов не провоцировал друг друга на стычку.

Видео с дуэли взглядов

Луис Мигель Консепсьон попытается одержать свою юбилейную 40-ю победу в профессионалах. В своем последнем поединке нокаутировал Робера Барреру.

Это противостояние станет для Далакяна 21-м на профессиональном ринге. До поединка в наследии украинца 20 побед (14 – нокаутом). Артём защищает титул с февраля 2018 года. Пояс чемпиона мира получил во встрече с Брайаном Виллорием. После этого поединок еще четырежды проводил успешные защиты титула. Далакян свое последнее сражение провел в феврале 2020 года. Украинец по судейским запискам победил венесуэльца Хосбера Переса.

Гонорар поединка Далакян – Консепсьон будет распределен в соотношении 60 на 40 в пользу украинца.

Текст публикации из инстаграмма luckypunchnet

Далакян и Консепсьон провели первую дуэль взглядов накануне сражения. Во вторник, 16 ноября, в Киеве состоялась пресс-конференция накануне боя за пояс чемпиона мира WBA в самом легком весе между обладателем титула Артемом Далакяном (20 – 0, 14 КО) и претендентом Луисом Консепсьоном (39 – 8, 2). После завершения боксеры провели первую дуэль взглядов перед сражением. Поединок состоится в КВЦ "Парковый" в Киеве.